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Новые американские субмарины станут огромными аккумуляторами, которые будут восстанавливать заряд установленных на кораблях боевых лазеров, а также других систем, работающих от электричества. Аналитик издания The National Interest Майкл Пек пояснил, что на этих подлодках будут смонтированы генераторы, способные передавать на другую технику сотни киловатт электрической энергии.

Эксперт отмечает, что в настоящий момент не очень понятно, каким образом эта самая энергия будет передаваться на внешние лазерные установки и другое оборудование. Он считает, что для этого его придется устанавливать вне герметического корпуса, а подлодкам-батареям придется всплывать на поверхность, чтобы отдавать электричество.

Соединенные Штаты уже несколько лет разрабатывают боевые лазеры. Пока они испытывались только на наземной технике, но сейчас их планируют устанавливать и на боевые корабли. По мнению специалиста, эти установки будут применяться для поражения БПЛА и истребителей вероятного противника, а также для «ослепления» оптических систем управления и наведения.

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