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Пентагон заключил контракт сразу с тремя передовыми компаниями оборонного сектора на разработку беспилотного носителя ракет. Новейший аппарат воздушного базирования предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и БПЛА потенциального противника.

Созданием нового вида вооружения будут заниматься компании Northrop Grumman, Lockheed Martin и General Atomics. В их задачу входит разработка беспилотного аппарата, который будет базироваться на истребителях ВВС США.

Проект, который получил название LongShot, будет представлять собой БПЛА, оснащенный ракетами класса «воздух-воздух». Предполагается, что в ходе воздушного боя пилот истребителя сможет запустить беспилотник прямо с самолета сразу после обнаружения цели.

Новейшие БПЛА предназначены исключительно для уничтожения летательных аппаратов противника. Они будут подбираться к ним на близкое расстояние и выпускать ракеты. Благодаря этому пилоту не придется самому вступать в воздушный бой, оставаясь на безопасном расстоянии от цели.

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