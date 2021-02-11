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Соединенные Штаты в рамках технической помощи Украине торжественно вручили Киеву 10 катеров Willard и 70 резиновых лодок Zodiac, сообщил командующий украинскими ВМС Анатолий Неижпапа.

Процедура вручения прошла в Одессе и была организована с большой помпой. По словам командующего, помимо лодок и катеров Украине были переданы радиотехнические комплексы, американские средства связи и комплекты водолазного снаряжения.

Сообщается, что техническая помощь станет регулярной. В следующий раз ожидается передача трех патрульных катеров.

Автор Телеграм-канала «Украинский формат» отреагировал на помощь от Соединенных Штатов со злой иронией. Он написал, что старые надувные лодки передавали так торжественно, будто это по меньшей мере атомные субмарины. По его мнению, США в очередной раз опозорили своих «партнеров» перед всем миром.

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