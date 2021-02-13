В Грузии стартовал очередной этап модернизации армии за счет оружия и техники, поставляемых из-за рубежа. На этот раз Тбилиси получил 300 противотанковых гранатометов и пулеметов из Соединенных Штатов.

Все виды вооружений сразу же были испытаны в условиях полигона на грузинской военной базе Вазиани, что неподалеку от столицы. В учениях приняли участие американские инструкторы, которые обучали военнослужащих армии Грузии стрельбе из пулеметов по живой силе условного противника и нанесению ударов из легких ручных гранатометов по боевой технике.

Всего США поставили в Грузию оружия на 18 миллионов долларов в рамках программы по военной помощи стране. Руководство ВС уже заявило о том, что новое вооружение позволит гораздо быстрее перейти на натовские стандарты.

Кроме того, в рамках модернизации армии Минобороны Грузии было приобретено почти 300 единиц грузовых автомобилей MAN и IVECO, а также бензовозов. Ранее военное ведомство страны закупило внедорожники и пикапы от компаний Ford и Toyota в количестве 200 штук.