Киев может стать центром военного альянса, в который помимо Украины войдут Грузия и Молдавия. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба после переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Украинский министр отметил, что тройственный союз Киева, Кишинева и Тбилиси сумеет взять под контроль ситуацию в Черноморском регионе, а также обеспечить безопасность и стабильность.

Автор польского издания wPolityce заинтересовался этой идеей и отметил, что предложили ее не члены предполагаемого альянса, а Соединенные Штаты. Это навело эксперта на мысль, что Вашингтон ведет какую-то новую игру в регионе, смысл которой пока не совсем понятен.

Напомним, что Украина много лет пытается получить членство в НАТО, однако для этого ей необходимо получить одобрение вступление от всех государств Североатлантического альянса. Дмитрий Кулеба заявляет, что работа в этом направлении ведется, однако результатов пока нет.