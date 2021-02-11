Американский проект HEEMFG позволит ВВС США получить в свое распоряжение «летающие тарелки» вместо привычных боевых самолетов. Эксперты подчеркивают, что это произойдет только в том случае, если проект не останется лишь на бумаге, а будет успешно реализован.

По замыслу конструкторов, разработка новейшего самолета должна осуществляться с применением технологий НЛО. А точнее, гипотез ученых о том, каким образом могли бы передвигаться летательные аппараты пришельцев с других планет. В их основе лежит электромагнитный двигатель, генерирующий огромное количество энергии. В случае реализации проекта ему прочат большое будущее как в военной, так и в гражданской сферах.

Еще один проект называют самым амбициозным из всех, которые когда-либо разрабатывала Америка. Он предполагает создание компактного ядерного генератора. Несмотря на миниатюрные габариты, он должен вырабатывать огромное количество энергии, однако сейчас конструкторы не раскрывают, для каких именно целей создают данный источник питания.