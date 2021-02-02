Инна Должикова, являющаяся заведующей лабораторией Государственной коллекции вирусов центра имени Гамалеи, заявила о том, что у пожилых людей, поставивших себе вакцину «Спутник V», побочные эффекты проявляются реже.

Согласно её заявлению, у добровольцев, которым больше 60-ти лет, вакцинация в целом происходит легче. Как отмечает Должикова, у этих людей регистрируется меньше нежелательных явлений. Также специалист рассказала, что наиболее частными нежелательными последствиями вакцинации от коронавируса являются головная боль и слабость, гриппоподобные симптомы, а также реакции в месте укола.

Кроме того, Должикова отметила, что, согласно промежуточному анализу, эффективность вакцинации и антительный ответ у пожилых добровольцев статистически не отличается от более молодых граждан, и составляет 91,8%.