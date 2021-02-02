читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Инна Должикова, являющаяся заведующей лабораторией Государственной коллекции вирусов центра имени Гамалеи, заявила о том, что у пожилых людей, поставивших себе вакцину «Спутник V», побочные эффекты проявляются реже.

Согласно её заявлению, у добровольцев, которым больше 60-ти лет, вакцинация в целом происходит легче. Как отмечает Должикова, у этих людей регистрируется меньше нежелательных явлений. Также специалист рассказала, что наиболее частными нежелательными последствиями вакцинации от коронавируса являются головная боль и слабость, гриппоподобные симптомы, а также реакции в месте укола.

Кроме того, Должикова отметила, что, согласно промежуточному анализу, эффективность вакцинации и антительный ответ у пожилых добровольцев статистически не отличается от более молодых граждан, и составляет 91,8%.

Вам может понравиться

NI перечисли пять военных самолетов, которые дольше всего служат в ВВС США

Текущий возраст обязательного выхода на пенсию пилотов ВВС США составляет 60 лет,…

На митинге в Петербурге произошли столкновения протестующих с ОМОНом

В городе Санкт-Петербург в рамках протестных акций произошли столкновения между митингующими и…

На Первом канале состоялась премьера документального фильма про Вангу

31 января на Первом канале состоялась премьера документального фильма «Ванга: Человек и…
  • Анна
  • 01.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | город Мытищи: погода, 2 февраля – ясно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -15 °C | Королев: погода, 2 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 2 февраля – небольшая облачность, до -8 °C | Армавир: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до 13 °C |