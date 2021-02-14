Спасатели Московской области осуществляют патрулирование водоемов региона, а также замеряют толщину льда, чтобы своевременно выявлять потенциально опасные объекты. Подробности об этом рассказала пресс-служба «Мособлпожспаса».

Патрулирование проводится с участием представителей пожарно-спасательных гарнизонов, а также должностных лиц из государственной инспекции по маломерным судам. В настоящий момент измерение толщины льда показало, что наиболее опасными водоемами области являются Шатурские (Рошаль) и Егорьевские озера, а также озера Островное и Светлое, расположенные в Воскресенске.

Кроме того, к опасным спасатели отнесли отдельные участки рек Волга и Лопасня, Клязьма и Нерская, Ока и Пахра, Москва-река и Волхонка, Яуза и Коломенка.

Мониторинг толщины дна выполняется постоянно, поэтому список опасных водоемов регулярно меняется.