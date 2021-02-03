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Ученые Стэнфордского и Калифорнийского университетов научились прогнозировать развитие аутизма у ребенка, еще находящегося в утробе матери. Для этой цели они проводят анализ плазмы крови беременной женщины.

Специалисты доказали эффективность своего метода экспериментальным путем. Они исследовали плазму 792 женщин, у 450 из которых родились дети с аутизмом. После этого был создан искусственный интеллект, который проанализировал все возможные комбинации белков и нашел те из них, которые свидетельствовали об угрозе развития этого заболевания.

На основании эксперимента ученые создали тест-систему, которая поможет заранее узнавать, будет ли младенец страдать от аутизма. Она показывает содержание в крови матери веществ, из-за которых развивается болезнь, а также выдает вероятность заболевания ребенка.

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