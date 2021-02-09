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Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская поделилась пикантными кадрами со своими поклонниками.

Фото были опубликованы в Instagram. Как отмечается, Софья в январе 2021 года отдыхала в США и Доминикане вместе с другим участником группы – Ильей Прусикиным, а также с продюсерами Алиной Пязок и Виктором Сибириным. Это путешествие, по её словам, стало лучшим в её жизни, и рассказывать о нём пришлось бы не один десяток часов.

К примеру, певица рассказала, что она проехала около 2-х тысяч километров по пустыне в США, а в Доминикане купалась вместе с дельфинами. На память о путешествии она решила оставить себе и поклонникам фото в купальнике, в котором позирует на фоне пальм, океана и пляжа.

В комментариях подписчики заявили, что певица прекрасно выглядит, и у неё идеальная фигура. Один из подписчиков назвал Софью «нереальной красоткой», а другой заявил, что женился бы на ней без раздумий.

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