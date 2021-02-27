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Россия вернула в строй ракетный крейсер «Москва» и в очередной раз заставила занервничать и Соединенные Штаты, и их союзников по Североатлантическому альянсу, сообщает портал «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

По мнению экспертов из Поднебесной, США уже сбросили «Москву» со счетов будучи уверенными, что Россия не намерена восстанавливать один из лучших кораблей своего флота. Однако они сильно ошибались. Крейсер снова в строю и готов к сдерживанию агрессии вероятного противника.

Китайские аналитики также заявляют, что главная опасность, исходящая от крейсера «Москва», кроется в тяжелых противокорабельных ракетах П-1000. На корабле находится до 16 таких боеприпасов, которые способны уничтожить любое натовское судно.

С китайскими журналистами согласны и их коллеги из американского издания The National Interest. Ранее они назвали крейсер «Москва» самым грозным кораблем российского флота.

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