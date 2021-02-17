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В новом материале китайского издания Sohu, перевод которого опубликовала «ПолитРоссия», отмечается, что Соединенные Штаты не могут позволить себе военный конфликт с РФ.

Авторы статьи отмечают, что Запад отказывается сотрудничать с Россией, несмотря на то, что она всегда готова к диалогу на равноправных условиях. Вместо этого он пытается настроить против РФ постсоветские страны, желая сузить ее жизненное пространство. В ответ Москва начала более уверенно вести себя во внешней политике, к примеру, она взяла на себя роль лидера в ближневосточном регионе.

США приходится терпеть действия России на Ближнем Востоке, так как они не хотят начинать с ней войну. Китайские эксперты добавили, что Вашингтон продолжает давить на Москву, однако лишь слабые страны боятся американских вооруженных сил. РФ же обладает мощной противоракетной обороной и современным вооружением.

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