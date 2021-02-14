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В новом материале китайского информагентства Sohu, переведенном «ПолитРоссией», рассказывается, что РФ жестко ответила на учения НАТО в черноморской акватории.

Ранее американские и турецкие ВМС провели совместные военные маневры в акватории Черного моря. Они провели отработку защиты от воздушных атак и нахождения «вражеской» субмарины. Эксперты указывают на то, что данные учения направлены на усиление «ассиметричного преимущества» Североатлантического альянса. В них участвовали эсминцы, фрегаты и истребители.

Российское командование при этом решило направить в данный регион несколько бомбардировщиков, которые совершили 5-часовой полет. Отмечается, что вскоре после этого американские боевые корабли покинули Черное море.

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