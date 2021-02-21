Эксперты китайского издания Sohu рассказали о невозмутимости пилотов ВКС РФ, Авторы публикации сообщают, что летчики даже в случае уничтожения самолета и необходимости в катапультировании не теряют присутствия духа и мужества.

Эксперты поясняют, что пилот боевого самолета – это чрезвычайно сложная профессия, подбор кадров для которой является настоящим испытанием на прочность. Кроме того, за этим следует длительное обучение, которое обходится государству довольно дорого. Однако крупные затраты компенсируются высоким мастерством и смелостью военнослужащих.

Даже если самолет собьют, а летчик в результате катапультирования окажется на территории врага, он вряд ли потеряет присутствие духа. Чувствовать себя увереннее ему поможет специальное вооружение – автоматический пистолет Стечкина, который бьет на большое расстояние и обеспечивает высокую скорострельность. Пилотов ВК снабжают также пятью магазинами к этому оружию, в каждом из которых имеется 20 патронов.

Также пилотов оснащают автоматами АКС-74У. Укороченный ствол данного оружия позволяет выйти победителем из ближнего боя, 120 5,45-миллиметровых патронов дают возможность продержаться до подхода помощи даже против целого подразделения противника.