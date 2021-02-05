Разработанная в Великобритании система SOKS дает возможность устанавливать местонахождение «невидимых» российских подводных лодок, сообщает китайское издание Sohu. По словам авторов статьи, перевод которой представляет портал Discover24, это не просто гидролокатор, а оборудование для обнаружения «следов» субмарины в океанских водах.

Королевский флот Великобритании давно беспокоят российские атомные подлодки, которые часто всплывают практически из ниоткуда. При этом гидролокаторы и радары даже не замечают их присутствия, так как РФ строит субмарины-«невидимки», применяя современные технологии.

Так, чтобы сделать огромную подводную лодку незаметной для радаров, российские конструкторы применяют бесшумные двигатели, звукопоглощающие покрытия, специальные демпферные плитки. Традиционные гребные винты в этих субмаринах меняются на мощные, но не издающие ни звука водяные помпы, а также на реактивные силовые агрегаты, которые работают с минимальным уровнем шума.

Все эти ухищрения не дают возможности обнаружить подлодку классическими средствами, однако британцы сумели разработать новейшие датчики, способные сделать это.

Обнаружение «следов» подводных лодок

Принцип работы системы SOKS построен на том, что любая субмарина, даже самая невидимая, оставляет в воде следы. Это могут быть выделяемые в ходе работы различных бортовых устройств химические вещества, мельчайшие части антикоррозийного покрытия, радиация. Кроме того, мощные атомные реакторы, используемые на подлодках, в процессе работы повышают температуру воды.

Британская система состоит из целой сети связанных между собой датчиков, которые выявляют все эти следы. Они измеряют температуру и уровень радиации, проверяют плотность воды, обнаруживая мелкие частицы, нехарактерные для конкретного участка, моментально реагируют на изменение химического состава.

Одновременно с этими датчиками применяются также стандартные активные и пассивные гидролокаторы, которые являются не столько основным, сколько дополнительным оборудованием для обнаружения российских подлодок.

Сейчас система используется лишь на субмарине HMS Talent Королевского флота Великобритании, однако если она подтвердит свою эффективность, то можно ожидать установки SOKS и на другие подводные лодки.