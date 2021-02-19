читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Следственный комитет отреагировал на публикации в СМИ Севастополя о девушке-сироте, которая более 10 лет живет в давно сгоревшем доме. Она ютится в летней кухне, которая не пострадала от пожара, но не является полноценным жильем из-за отсутствия отоплений и частых отключений электроэнергии.

Туалета и ванной комнаты в летней кухне тоже нет, а на стенах появляется все больше плесени, так как единственным отопительным прибором является тепловая пушка.

Девушка рассказала, что выиграла суд, чтобы восстановиться в очереди на получение квартиры. Однако департамент городского хозяйства не дает требуемое заключение, считая, что квадратных метров в сгоревшем доме вполне достаточно для проживания.

После публикации истории девушки в СМИ с ней встретились представители Следственного комитета. Сейчас они тщательно изучают все документы, чтобы изыскать возможность восстановить жительницу Севастополя в ее законных правах.

Вам может понравиться

Российская беременная стюардесса сфотографировалась обнаженной перед зеркалом

Беременная стюардесса по имени Алена из РФ поразила своих поклонников новым фото,…

Таксист попытался изнасиловать пассажирку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 41-летняя пассажирка такси чуть не стала жертвой водителя извращенца, который…

Эксперт Тимошенко: США нечего противопоставить российским ракетам “Сармат”

В распоряжении Соединенных Штатов сейчас нет каких-либо средств противодействия российской ракете РС-28…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -11 °C | город Мытищи: погода, 19 февраля – небольшая облачность, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 февраля – пасмурно, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 19 февраля – переменная облачность, до -16 °C | Армавир: погода, 19 февраля – пасмурно, до -1 °C |