Следственный комитет отреагировал на публикации в СМИ Севастополя о девушке-сироте, которая более 10 лет живет в давно сгоревшем доме. Она ютится в летней кухне, которая не пострадала от пожара, но не является полноценным жильем из-за отсутствия отоплений и частых отключений электроэнергии.

Туалета и ванной комнаты в летней кухне тоже нет, а на стенах появляется все больше плесени, так как единственным отопительным прибором является тепловая пушка.

Девушка рассказала, что выиграла суд, чтобы восстановиться в очереди на получение квартиры. Однако департамент городского хозяйства не дает требуемое заключение, считая, что квадратных метров в сгоревшем доме вполне достаточно для проживания.

После публикации истории девушки в СМИ с ней встретились представители Следственного комитета. Сейчас они тщательно изучают все документы, чтобы изыскать возможность восстановить жительницу Севастополя в ее законных правах.