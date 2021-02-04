Украина активно закупает у Турции беспилотные аппараты Bayraktar TB 2, однако если между Киевом и Москвой начнется вооруженный конфликт, эти дроны будут абсолютно бесполезными. Военный эксперт Константин Сивков пояснил, почему именно.

Он заявил, что Киев мечтает о повторении «карабахского сценария» на Донбассе, а также уверен, что беспилотники помогут ему в случае начала войны с Россией. Однако РФ – это не Армения и не НКР. На ее вооружении имеются современные комплексы ПВО, объединенные в эшелонированную систему обороны, поэтому ни один беспилотник сквозь нее не пролетит.

Эксперт не исключил, что Bayraktar TB 2 может принести Украине пользу в сражении с российскими боевыми кораблями. Но только с теми, на которых не установлены системы противовоздушной обороны. Поэтому и здесь ударный дрон оказывается практически бесполезным. Тем более, что у Киева слишком мало кораблей, на которых могли бы базироваться БПЛА.

Вывести «Байрактар» из строя способны не только системы ПВО, но и современные средства РЭБ. На вооружении армии РФ находятся такие комплексы, как «Мурманск-БН», которые подавляют сигналы, передаваемые на БПЛА оператором и полностью перехватывают контроль над ним.