Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина активно закупает у Турции беспилотные аппараты Bayraktar TB 2, однако если между Киевом и Москвой начнется вооруженный конфликт, эти дроны будут абсолютно бесполезными. Военный эксперт Константин Сивков пояснил, почему именно.

Он заявил, что Киев мечтает о повторении «карабахского сценария» на Донбассе, а также уверен, что беспилотники помогут ему в случае начала войны с Россией. Однако РФ – это не Армения и не НКР. На ее вооружении имеются современные комплексы ПВО, объединенные в эшелонированную систему обороны, поэтому ни один беспилотник сквозь нее не пролетит.

Эксперт не исключил, что Bayraktar TB 2 может принести Украине пользу в сражении с российскими боевыми кораблями. Но только с теми, на которых не установлены системы противовоздушной обороны. Поэтому и здесь ударный дрон оказывается практически бесполезным. Тем более, что у Киева слишком мало кораблей, на которых могли бы базироваться БПЛА.

Вывести «Байрактар» из строя способны не только системы ПВО, но и современные средства РЭБ. На вооружении армии РФ находятся такие комплексы, как «Мурманск-БН», которые подавляют сигналы, передаваемые на БПЛА оператором и полностью перехватывают контроль над ним.

Вам может понравиться

К 2023 году в Сочи построят новую школу на 1100 мест

В Сочи собираются построить новую огромную школу, которая будет вмещать 1100 учеников.…
  • Анна
  • 01.02.2021
  • читать 1 минуту

Турция размышляет над приобретением палубной версии российского Су-57

Анкара тайно проводит переговоры с Россией по вопросу приобретения палубной версии истребителя…

WSJ: Путин уверенно победил в мировой гонке вакцин

Последние исследования вакцины «Спутник V», результаты которого были опубликованы в авторитетном английском…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 февраля – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 4 февраля – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 февраля – пасмурно, до -16 °C | Королев: погода, 4 февраля – пасмурно, до 10 °C | Подольск: погода, 4 февраля – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 4 февраля – пасмурно, до 14 °C |