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В ближайшие часы военная авиация Израиля, сконцентрированная вдоль сирийских границ, нанесет новые удары по САР, сообщают сразу несколько СМИ в Сирии. Они также заявляют о переброске на свою территорию израильских ракетных комплексов.

Ранее израильская сторона заявляла, что активность России в урегулировании конфликта на территории Сирии не станет помехой для новых обстрелов. По сообщениям официального Тель-Авива, атаки будут повторяться с периодичностью 10 дней. Причиной ударов по сирийской территории называется наличие там иранских боевиков.

На это заявление ответил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Он отметил, что Москва заключила с Тель-Авивом соглашение о том, что обо всех обстрелах Израиль будет предупреждать российскую сторону. Нанося удары без такого предупреждения, он нарушает договор с РФ. Причем при обстрелах погибают или получают ранение как мирные граждане Сирии, так и военнослужащие России.

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