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Специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, когда стоит ожидать в России наступления весны.

Как заявил специалист, эта зима отличилась частой и резкой сменой погоды – за пару дней температура могла упасть или подняться на 20 градусов. Подобная ситуация будет продолжаться и в феврале – до конца зимы стоит ожидать неоднократное падение температуры до отметки в 20 градусов ниже нуля. Причиной такого температурного размаха является интенсивное вторжение воздушных масс с Арктики и с юга.

В этом году, как отметил специалист, не стоит ждать ранней или поздней весны – она придёт по графику. К примеру, в Москве обычно наступление весны регистрируется к 28 марта. К этому времени перепад температуры за сутки устанавливается на отметке выше нуля. При этом в марте, как указал Леус, не исключены оттепели или заморозки.

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