Китайские военный эксперт Сун Сяоцзюнь вспомнил о масштабных польских учениях, в которых армия страны имитировала сдерживание «угрозы с востока». Он отметил, что Польша полностью провалила эти маневры, проиграв придуманную «войну» буквально за несколько дней.

Эксперт задается вопросом, зачем Варшава вообще устраивала подобные учения, если заранее было известно, что ей не устоять против России, которая в имитации была главным противником польских войск. И тут же отвечает, что Польша таким образом стремилась впечатлить Соединенные Штаты.

После того, как в США победу на выборах одержал Джо Байден, он первым делом отменил переброску войск из Германии на территорию Польши, которую затеял его предшественник. Вполне вероятно, что учения были направлены на то, чтобы заставить Вашингтон пересмотреть это решение.

Впрочем, китайский эксперт уверен, что даже без какого-либо умысла Польша все равно бы проиграла Москве. Россия – это давний и очень сильный участник элитного дивизиона по силе, мощи и эффективности своей армии. Польше же – это середнячок какой-то местечковой лиги, поэтому одержать победу над РФ ей не поможет даже чудо.

Варшава, по мнению эксперта, вполне осознает это, поэтому пытается привлечь внимание США всеми имеющимися в ее распоряжении способами.