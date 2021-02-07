Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян признала, что в России маленькие пенсии, но раскритиковала тех, кто постоянно жалуется из-за этого. Она отметила, что в 90-х годах прошлого столетия ситуация была еще хуже.

Симоньян также напомнила, что в то смутное время очень многим пенсии платили с большими задержками. По ее мнению, пенсионерам нужно прекратить бесконечно жаловаться и дать России развиваться безо всяких потрясений, что со временем приведет к значительному росту пенсионных выплат.

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на высказывание главреда. Одни согласились с ее мнением, а другие подвергли заявление о 90-х годах критике. Они отметили, что с таким же успехом можно вспоминать Великую Отечественную и блокадный Ленинград, и говорить, что сейчас гораздо лучше.