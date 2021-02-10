Специалистам из Швейцарии удалось разработать особый мобильный чип, способный определять уровень стресса, анализируя состав выделяемого человеком пота.

Далеко не всегда удается выяснить показатель напряжения пациента, что может привести к появлению у него депрессии или полному выгоранию в эмоциональном плане. Новый сенсорный девайс способен отправлять данные о состоянии больного в режиме онлайн. Дело в том, что он может обнаруживать стероидный гормон в поту, вырабатываемый в ответ на стресс.

Новое устройство позволит не только лечить депрессию, но и помогать в профилактике множества болезней, начиная от ожирения и заканчивая аллергией. Мобильный чип будет следить за изменениями в показателях стресса в течение всего дня, а потом укажет на возможные отклонения от стандартных значений.