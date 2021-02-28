Журналистка из Швеции Анна-Лена Лорен заявила, что Россия не хочет делиться Арктикой точно так же, как главная героиня мультфильма «Маша и Медведь» не хотела давать друзьям подарки. Этот эпизод, в котором Маша улеглась на коробки с решительным заявлением «Не дам!», был показан в новогодней серии мультика.

По мнению Лорен, Россия действует точно так же. В ее распоряжении имеется практически 50 процентов арктической территории, однако как только лед тает за пределами влияния РФ, она устремляется именно туда. Показательным, к примеру, стал случай, когда в 2007 году экспедиционная группа из России установила флаг страны из титана на дне северного полюса.

По заявлению журналистки, этим Россия дала всему миру понять, что намеревается полностью контролировать Арктику. Это подтвердилось 8 лет спустя, когда РФ была подана заявка о том, что сибирский шельф гораздо больше, чем предполагалось ранее.

Лорен заявляет, что у России нет конкурентов в Арктике, так как она давно разрабатывает данный регион и имеет крупнейший в мире ледокольный флот. Именно поэтому РФ вполне способна контролировать Северный морской путь. И любую часть освобождающегося ото льда континента, до которой она сможет дотянуться.