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Коронавирус, который в прошлом году обнаружили у норок в Польше, может передаваться человеку, заявили представители Министерства сельского хозяйства страны. Такой вывод они сделали после изучения патогена экспертами Главного санитарного инспектората.

Также ведомство заявило, что штаммы, обнаруженные в Польше, Голландии, Дании, Беларуси и в других странах, практически идентичны и уже изучены эпидемиологами. При этом сообщается, что мутаций штаммов, которые найдены в Бразилии, Южной Африке и Британии, выявлено не было.

Напомним, что в ноябре прошлого года в ряде стран на норковых фермах у пушных зверьков был обнаружен коронавирус. В некоторых государствах было принято решение уничтожить заразившихся животных, однако позже ученые заявили, что торопиться не стоило.

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  • Анна
  • 12.02.2021
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