Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев объяснил, почему рестораны, которые открывают звёзды, не пользуются популярностью у посетителей и прогорают.

К примеру, Ольга Бузова открыла в 2018 году сеть ресторанов BUZfood. В день открытия пришлось даже частично перекрыть движение в центре Москвы из-за поклонников. Также свои бургерные есть и у рэпера Тимати.

Однако что у Бузовой, что у Тимати, ресторанный бизнес идёт не очень. Спустя полтора года рестораны Бузовой и вовсе пришлось закрыть.

По мнению Ивлева, дело в том, что артисты слишком много на себя берут. Так, будучи успешными в одной области, звёзды решают, что без труда добьются успеха и в другой области. Они отказываются от услуг хороших управляющих компаний, и в итоге терпят провал, так как им не хватает соответствующего опыта. Как отметил шеф-повар, даже опытные бизнесмены, находящиеся в списке Forbes, терпят провалы в ресторанном бизнесе.