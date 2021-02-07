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Из нового сезона сериала «Ивановы-Ивановы» исчез один из главных героев в исполнении Сергея Бурунова.

Премьера нового сезона прошла на СТС в конце января. В первых сериях персонаж Бурунова Антон Иванов пропадает, и на данный момент он так и не вернулся. Так, согласно сюжету, главные герои отправляются жить на ферму Бориса Иванова – брата Антона. Сам Антон, напротив, уезжает в город по своим делам, а также желая избежать тюрьмы. Его дальнейшая судьба остаётся неизвестной.

С чем связано исчезновение героя Бурунова, и когда стоит ожидать его возвращения, и состоится ли оно вообще, неизвестно. Поклонников сериала такая ситуация изрядно расстроила, кроме того, они отметили, что и юмор в новом сезоне уже не тот.

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