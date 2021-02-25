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Сергей Шнуров сравнил современное поведение телеведущего Владимира Соловьева с тем, какое у него было в 2000-х годах.

Согласно словам исполнителя, ранее телеведущий был другим человеком. Так, он указал, что Соловьев являлся физиономически другим, кроме того, он был иначе сложен, и разговаривал не так, как сейчас. Однако в какой-то момент телеведущий изменил своё поведение, и в итоге сейчас он стал тем, кем и является. Также Шнуров указал, что столь продолжительное время быть неискренним невозможно.

То, что произошло в итоге с Соловьевым, Шнуров сравнил с произведением японского писателя Абэ Кобо «Чужое лицо». В центре сюжета ситуация, когда маска человека так с ним срастается, что становится его настоящим лицом. Как считает артист, именно это и произошло с Соловьевым.

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