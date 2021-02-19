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Исполнитель Сергей Лазарев рассказал о своём обручальном кольце, которое поклонники заметили ещё в прошлом году.

Как отмечается, кольцо поклонники увидели осенью прошлого года, и с тех пор появилось множество слухов о личной жизни артиста. Некоторые решили, что Лазарев сыграл тайную свадьбу, и принялись гадать о его жене. Кроме того, по некоторым слухам, Лазарев имеет нетрадиционную ориентацию, и появление кольца без объяснений весьма озадачило его поклонников.

На днях исполнитель всё же объяснил происхождение кольца на своей Instagram-странице. Разгадка оказалась проста – кольцо, по словам артиста, является всего лишь атрибутом для съёмок клипа. Речь идёт о клипе на песню «Снег в океане», который Лазарев представил 18 февраля.

К слухам о своей личной жизни, как артист отметил, он относится спокойно – привык за 20 лет карьеры. История с кольцом и вовсе далась ему весьма легко.

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