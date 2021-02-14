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Адвокат Дональда Трампа Майк ван дер Вин назвал Филадельфию Филидельфией и был высмеян американскими сенаторами. Эту оговорку он допустил на слушаниях по делу об импичменте бывшего американского президента.

В ходе выступления перед сенатом адвокат потребовал все показания по делу давать лично, а не в онлайн-режиме. Он настаивал на том, чтобы все свидетели явились для этой цели к нему в офис, расположенный в «Филидельфии». После этого высказывания на него обрушилась лавина смеха сенаторов.

Дождавшись, пока все отсмеются, ван дер Вин сообщил, что ничего смешного он не сказал, и спокойно продолжил свое выступление.

Известно, что голосование по объявлению Дональду Трампу импичмента еще не завершено, однако его итоги уже очевидны. Все дело в том, что 34 сенатора отдали свои голоса «против». Поэтому инициатива, за которую должны проголосовать 67 из 100 представителей сената, не сумеет набрать нужного количества голосов.

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