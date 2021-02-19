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Под брендом Sber на российский рынок вышла целая линейка «умных» устройств для дома. Компания сообщает о разработке розеток и ламп с дистанционным управлением. Причем дистанция до них может быть любой, так как включать, выключать и активировать различные функции этих девайсов можно через интернет.

Благодаря продвинутым функциям розетки помогут управлять подключаемыми к ним электроприборами, а светодиодные лампы дадут возможность подстраивать цветовую температуру, яркость свечения и насыщенность цветов под собственное настроение и потребности.

Управление лампами и розетками можно осуществлять как со смартфона, используя приложение Сбер Салют», так и с игровой консоли SberBox. Кроме того, сообщается о возможности использовать все функции устройств через компьютер прямо с умного экрана SberPortal.

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