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Заявления американского президента Джо Байдена о помощи Украине в «возврате Крыма» вызывают лишь два чувства – жалость и брезгливость, заявил политический обозреватель Евгений Сатановский. По его словам, ни одному мировому лидеру уже не удастся изменить свершившийся факт.

Политолог пояснил, что США давно ведут двуличную политику, но дело даже не в ней. Просто роль 78-летнего Байдена сейчас заключается лишь в том, чтобы грамотно читать по бумажке написанный спичрайтерами текст и стараться не ошибаться вслух. Именно таким текстом и было заявление о том, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским.

Сатановский отметил, что когда Крым был частью России, США не было даже в проекте. Кроме того, мнение Байдена РФ совершенно не интересует, поэтому он может читать по заранее написанным бумажкам что угодно.

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