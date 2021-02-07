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Самолет-разведчик американских ВВС Boeing P-8A Poseidon пересек российское воздушное пространство над Крымским полуостровом, передает портал Avia. Pro.

Согласно появившимся в интернете скриншотам с известного мониторингового сайта, разведывательный «Посейдон» сперва вторгся в воздушное пространство над Крымом с юга, а через некоторое время вновь начал приближаться к нему с Запада.

Официальной информации об инциденте пока не поступало. По мнению экспертов, на самом деле никакого вторжения не было. В противном случае на перехват американского самолета сразу бы вылетели российские истребители. Скорее всего, в работе оборудования сайта, которое предназначено для отслеживания перемещений воздушных машин, произошел сбой.

Напомним, что вчера сообщалось о похожем инциденте неподалеку от российской базы «Хмеймим» в Сирии. Там Boeing P-8A Poseidon находился над нейтральными водами, однако истребители ВКС РФ вылетели на его перехват и вынудили вернуться на аэродром постоянного базирования.

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