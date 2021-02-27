Телеграм-канал «Барнаульский нытик» разместил фотографию самолета спецотряда управделами президента РФ. Предполагается, что борт прилетел заранее для организации встречи главы правительства Михаила Мишустина. Премьер должен навестить регион уже в первые весенние дни.

Пользователи социальных сетей также активно делятся впечатлениями о подготовке Алтайского края к визиту Мишустина. Сообщается, что в тех местах Барнаула, которые в обязательном порядке должен посетить премьер, наблюдаются скопления техники для уборки снега.

В настоящий момент Михаил Мишустин посещает «отстающие» регионы в которых наблюдается сравнительно низкий уровень социально-экономического развития. Эти края и области входят в разработанную ранее программу по борьбе с бедностью, которая будет выполняться в ускоренном режиме.