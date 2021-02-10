Дмитрий Корнев, специалист в области военной техники, рассказал журналистам «Известий», что секретнейшим оружием РФ является крылатая ракета «Буревестник», которую все еще не создали.

Речь идет о ракете, оснащенной ядерной энергетической установкой и представленной весной 2018 года. Эксперт отметил, что ее можно считать наиболее секретным вооружением страны, так как в ней используются уникальные технологии. В открытых источниках невозможно найти какие-либо сведения об этом оружии.

В зарубежных СМИ ранее отмечали, что РФ смогла выполнить ряд тестовых пусков прототипов «Буревестника». Однако до появления полноценного рабочего экземпляра еще очень далеко, считает Корнев.