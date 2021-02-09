Соединенные Штаты в последние годы превратились в эдакого слона в мировой посудной лавке: они разрушают другие страны мира и их экономику, тем самым захлопывая перед собственным носом новые экономические возможности, пишет американское издание Salon. Авторы публикации заявляют, что США давно превратились в безмозглую военную машину, которая до предела опускает престиж страны вместо того, чтобы вознести его на невиданные высоты.

Несмотря на всю свою мощь, Соединенные Штаты остаются региональной экономической державой. Страна тратит огромные деньги на накачку военной мощи, в то время как другие государства предпочитают созидать, а не разрушать все вокруг.

Авторы отмечают, что Евросоюз давно сотрудничает с Китаем, что позволяет обеим сторонам получать взаимную выгоду. Мало того, примеру ЕС все чаще следуют и другие страны. Даже Южная Америка, которая раньше торговала исключительно с Вашингтоном, уже сменила курс на Пекин, так как милитаристские замашки вывели из себя и ее.

По словам экспертов, США тратит почти 70 процентов бюджета и при этом рассуждает о том, может ли государство позволить себе новые программы защиты граждан от коронавирусной инфекции. Именно милитаризм является главной причиной упадка американской империи, который наблюдается сейчас и гораздо сильнее проявит себя в недалеком будущем. Чтобы этого не произошло, Соединенным Штатам пора прекратить деньги на никому не нужное усиление военной машины и перенаправить их на программы социального подъема.