Станислав Садальский раскритиковал певицу Светлану Лободу после премьерного выпуска шоу «Голос. Дети», где она является одним из членов жюри.

Как заявил актёр, для шоу, в котором участвуют дети, Лобода выбрала уж слишком откровенный наряд. Так, костюм певицы действительно нельзя было назвать скромным из-за откровенного выреза, который частично обнажал её грудь. Кроме того, Садальский предположил, что Лобода находилась на съёмках шоу в нетрезвом состоянии.

Садальский отметил, что певица «сама поёт, сама танцует». Она выскочила на сцену, продемонстрировав всем свой разрез, исполнила песню, которую пела выступающая девочка, а после раскритиковала её. Как отмечается, к юной исполнительнице не повернулся ни один из наставников, что её весьма расстроило и за сцену она ушла вся в слезах.