читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Станислав Садальский раскритиковал певицу Светлану Лободу после премьерного выпуска шоу «Голос. Дети», где она является одним из членов жюри.

Как заявил актёр, для шоу, в котором участвуют дети, Лобода выбрала уж слишком откровенный наряд. Так, костюм певицы действительно нельзя было назвать скромным из-за откровенного выреза, который частично обнажал её грудь. Кроме того, Садальский предположил, что Лобода находилась на съёмках шоу в нетрезвом состоянии.

Садальский отметил, что певица «сама поёт, сама танцует». Она выскочила на сцену, продемонстрировав всем свой разрез, исполнила песню, которую пела выступающая девочка, а после раскритиковала её. Как отмечается, к юной исполнительнице не повернулся ни один из наставников, что её весьма расстроило и за сцену она ушла вся в слезах.

Вам может понравиться

Осудившую Россию за высылку дипломатов Соколовскую поставили на место на Первом канале

Янину Соколовскую, журналистку из Украины, которая осудила РФ за высылку дипломатов западных…

Испытания американского опционально пилотируемого синхроптера K-Max пройдут в 2021 году

В издании AlNonline сообщили, что в первой половине 2021 года стартуют тесты…

Максим Галкин пожаловался на дорогое содержание своего замка

Максим Галкин стал гостем передачи «Вечерний Ургант» и пожаловался ведущему Ивану Урганту…
  • Анна
  • 13.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | город Мытищи: погода, 13 февраля – небольшой снег, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 февраля – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Королев: погода, 13 февраля – переменная облачность, до -0 °C | Подольск: погода, 13 февраля – небольшой снег, до -12 °C | Армавир: погода, 13 февраля – переменная облачность, до 6 °C |