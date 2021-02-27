С 1 марта в России вступают в действие новые правила размещения автомобилей во дворах. Кроме того, будет введён новый дорожный знак.

Как сообщается, этот знак будет оповещать водителей о работе фото- и видеокамер, которые фиксируют нарушителей. Данный знак будет поставлен как в тех местах, где расположены стационарные комплексы, так и рядом с передвижными комплексами. Также указывается, что в населённых пунктах знак должен быть поставлен до зоны контроля, а вне населённых пунктов – за 150-300 метров до них.

Выглядеть новый знак, как предполагается, будет практически также, как табличка «Фотовидеофиксация», на смену которой он приходит. При этом таблички, установленные до 1 марта, демонтироваться не будут.

Также водителям с марта запрещается мыть свои автомобили и сливать топливо во дворах жилых домов.