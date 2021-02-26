читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 1 апреля российских пенсионеров ожидает увеличение социальных и государственных пенсий.

Как сообщается, планируется индексация социальных выплат, и она будет составлять 2,6%. Уровень индексации основан на прогнозе показателя роста прожиточного минимума для пенсионеров. В первую очередь повышение пенсии предназначено для тех пенсионеров, а также инвалидов, кто не наработал требуемый трудовой стаж, имеет низкие пенсионные коэффициенты или не имеет права на получение страховой пенсии.

При этом указывается, что индексироваться будут не только федеральные выплаты, но и региональные. В текущем году все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%, что даже выше уровня инфляции. В сравнении с прошедшим годом, разница в пенсии составит около тысячи рублей.

Вам может понравиться

Грузия, Украина и Молдова пригрозили военному флоту России расправой в Черном море

В издании Avia.pro сообщили, что Украина, Молдова и Грузия собираются создать коалицию в черноморской акватории, чтобы противодействовать российскому флоту. Авторы материала, сославшись на издание Global Research, отмечают, что даже объединенные

Выходные в марте: когда и сколько будут отдыхать в России?

Только-только закончились февральские праздники, а наши читатели уже озадачены новым вопросом – когда же предстоит отдыхать в марте? Спрашивали? Отвечаем! Праздничные выходные в марте традиционно “открывает” Международный женский день. В
  • Анна
  • 24.02.2021
  • читать 1 минуту

Зеленский готовит в Донбассе военную авантюру

В издании «Российская газета» отметили, то Владимир Зеленский, украинский лидер, готовит Украину к возможному наступлению на ДНР и ЛНР. Авторы материала отмечают, что на начальном этапе своего президентства Зеленский заявлял,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 февраля – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 26 февраля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 февраля – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 26 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | Подольск: погода, 26 февраля – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 26 февраля – пасмурно, до 2 °C |