С 1 апреля российских пенсионеров ожидает увеличение социальных и государственных пенсий.

Как сообщается, планируется индексация социальных выплат, и она будет составлять 2,6%. Уровень индексации основан на прогнозе показателя роста прожиточного минимума для пенсионеров. В первую очередь повышение пенсии предназначено для тех пенсионеров, а также инвалидов, кто не наработал требуемый трудовой стаж, имеет низкие пенсионные коэффициенты или не имеет права на получение страховой пенсии.

При этом указывается, что индексироваться будут не только федеральные выплаты, но и региональные. В текущем году все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%, что даже выше уровня инфляции. В сравнении с прошедшим годом, разница в пенсии составит около тысячи рублей.