Рыбий жир способен снизить смертность от коронавирусной инфекции, а также обеспечить защиту от заражения, считают ученые Университета Лос-Анджелеса. Они заявляют, что все дело в витамине D и жирных кислотах, содержащихся в этом продукте.

По словам экспертов, тяжелое течение Covid-19 напрямую зависит от высвобождения цитокинов в ходе развивающегося из-за коронавируса воспалительного процесса. Жирные кислоты омега-3, которые в большом количестве содержаться в рыбьем жире, позволяют предотвратить цитокиновый шторм. Кроме того, они замедляют воспаление, снижая тем самым риск летального исхода.

Ученые провели исследования, в ходе которых изучили истории болезни нескольких тысяч пациентов из разных стран. Такой анализ показал, что среди людей, у которых уровень жирных кислот был на требуемом уровне, смертность оказалась на три четверти ниже, чем у остальных. Практически такие же результаты продемонстрировало исследование с витамином D. Поэтому для защиты от коронавируса и облегчения течения заболевания необходимо регулярно употреблять жирные сорта рыбы и рыбий жир.