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В издании Avia.pro сообщили, что примерно в двухстах километрах от Крымского побережья находятся не менее тринадцати военных кораблей Североатлантического альянса.

Эти боевые судна находятся рядом с российскими границами в связи с проведением масштабных военных маневров под названием Poseidon 21. Эксперты называют их очередной провокацией, так как в рамках них осуществляются полеты истребителей и разведывательных самолетов, которые летают вдоль берегов Крыма.

Согласно официальному заявлению НАТО, данные учения проводятся с целью усиления возможности ее стран-участниц быстро отреагировать на агрессию со стороны потенциального противника в регионе. В этих маневрах участвуют свыше 700 военных, 13 кораблей и 9 самолетов. В ходе них планируется провести боевые стрельбы.

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