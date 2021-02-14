Очередной визит американский боевых кораблей в Черное море завершился их полным поражением, уверены авторы портала Avia. Pro, ссылающиеся на заявление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Эсминцы, имеющие на борту крылатые ракеты, представляли серьезную опасность для России, поэтому она предприняла все возможные меры, чтобы не допустить возникновения даже малейших рисков для себя.

Два ракетных эсминца и один заправщик все время находились под неусыпным контролем российских военнослужащих. Мало того, РФ даже устроила учения для своих самолетов, кораблей и береговых комплексов, в ходе которых были отработаны «удары» по американским незваным «гостям». Кроме того, против них применялись новейшие средства РЭБ, которые на некоторое время «отключили» электронику на борту кораблей.

В результате эсминцы не сумели приблизиться к Крымскому полуострову, а также организовать новую провокацию в акватории Черного моря. Однако эксперты утверждают, что успокаиваться не стоит, так как через месяц-другой американские корабли вновь появятся в регионе.