Журналисты издания Romania Military забеспокоились существенным усилением России из-за скорого поступления на вооружение ВС РФ гиперзвуковых ракет «Циркон». Напомним, что ранее сообщалось, что эти боеприпасы начнут производиться серийно в самое ближайшее время.

Авторы публикации отмечают, что РФ усиливается на «юго-западном фланге Североатлантического альянса и не только». Гиперзвуковые ракеты, способные развивать скорость в 9 чисел Маха, а также поражать цели на расстоянии до тысячи километров просто не могут не вызывать беспокойство в Румынии.

Главной проблемой для НАТО обозреватели называют тот факт, что «Циркон» может запускаться с установок УКСК, а также с универсальных ВПУ 3С-14, которые имеются практически на каждом боевом корабле российского ВМФ и применяются также для «Ониксов» и «Калибров».

Эксперты делают вывод, что Россия теперь установит противокорабельную ракету «Циркон» на большинство своих кораблей, а также использует ее на мобильных платформах, из-за чего мощь ВМФ существенно возрастет.