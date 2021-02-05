Уже в феврале новейший российский танк Т-14 «Армата», созданный нижнетагильским предприятием УВЗ будет представлен за рубежом, сообщает пресс-служба Рособоронэкспорта. Ее представители уточняют, что боевая машина получила, наконец, паспорт экспортного облика, дающий возможность выставлять ее за границей.

По информации, представленной генеральным директором РОЭ Александром Михеевым, дебют Арматы на зарубежном рынке состоится в Арабских Эмиратах. Танк Т-14 примет участие в выставке IDEX-2021, которая пройдет в Абу-Даби.

Напомним, что на сегодняшний день «Армата» остается единственным танком третьего поколения при отсчете от Второй мировой войны. Основное предназначение боевой машины – уничтожение личного состава противника на открытой местности и скрытых позициях, а также поддержка мотострелковых подразделений в ходе наступлений.

В качестве вооружения на танке используются ПКТМ, пулемет «Корд» и 125-миллиметровая пушка. Кроме того, в конструкции боевой машины предусмотрено наличие боевого модуля с автоматически перезаряжающимся орудием, управление которым осуществляется на расстоянии.