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Полицейскому, который захотел поздравить своего начальника “с днём презерватива (слово изменено редакцией – в оригинале используется вульгарный синоним)”, пришлось писать объяснительную из-за своих слов.

Об этом стало известно Telegram-каналу Baza. Как сообщается, сотрудник аэропорта Внуково узнал о том, что 13 февраля отмечается международный праздник презерватива. Он решил поделиться этим со своим начальником, и в SMS указал то, что поздравляет его с «днём презерватива». Начальник же после этого составил на подчинённого жалобу.

Как указал в объяснительной провинившийся полицейский, он не считает написанное им поздравление оскорбительным, а всего лишь решил рассказать о необычном празднике. Также полицейский отметил, что обижаться на подобные слова могут лишь малолетки и приверженцы воровских традиций.

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  • Анна
  • 20.02.2021
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