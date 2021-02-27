Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские B-1B, совершавшие полет над Норвежским морем в сопровождении истребителей F-35, ощутили на себе воздействие российской системы РЭБ «Мурманск-БН», расположенной на территории Кольского полуострова, сообщает портал Avia. Pro.

Авторы публикации обращают внимание читателей на слишком уж небольшую продолжительность полета стратегических бомбардировщиков, способных находиться в воздухе около 10-12 часов. Они связывают это с воздействием российских станций, которые способны глушить средства связи и навигации на любых летательных аппаратах.

Официальная информация о том, что Россия задействовала «Мурманск-БН» на Кольском полуострове, пока отсутствует. Однако другого объяснения тому, что бомбардировщики вместе с истребителями уже через час после взлета ушли на свой аэродром, просто нет. Вероятнее всего, они почувствовали опасность и решили прекратить полет досрочно.

Авторы статьи также упоминают, что комплексы РЭБ на постоянной основе расположены на полуострове, откуда могут обеспечивать защиту северных границ России. В их задачи как раз и входит подавление сигналов навигационных спутников и средств связи вероятного противника.

Вам может понравиться

МИД Китая опроверг взятие анальных мазков на коронавирус у дипломатов США

Китай никогда не требовал от американских дипломатов прохождения тестирования на коронавирус посредством анальных мазков, заявил представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь. Он отметил, что сотрудники посольства Соединенных Штатов в случае

На Донбассе мирный житель подорвался на украинской мине

В минувший вторник неподалеку от населенного пункта «Золотое-4» 74-летний мирный житель подорвался на мине, установленной украинскими военными, заявляет представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Он поясняет, что руководство ООС скрывало

Танк “Армата” впервые в истории сумел обнаружить цели без участия экипажа

Искусственный интеллект танка «Армата» сумел самостоятельно найти и идентифицировать цель в ходе очередных испытаний, рассказали представители оборонно-промышленного комплекса. По словам эксперта, как отмечают РИА Новости, ранее российские танки могли лишь
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 27 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 27 февраля – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 27 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 27 февраля – небольшая облачность, до 7 °C |