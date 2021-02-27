Американские B-1B, совершавшие полет над Норвежским морем в сопровождении истребителей F-35, ощутили на себе воздействие российской системы РЭБ «Мурманск-БН», расположенной на территории Кольского полуострова, сообщает портал Avia. Pro.

Авторы публикации обращают внимание читателей на слишком уж небольшую продолжительность полета стратегических бомбардировщиков, способных находиться в воздухе около 10-12 часов. Они связывают это с воздействием российских станций, которые способны глушить средства связи и навигации на любых летательных аппаратах.

Официальная информация о том, что Россия задействовала «Мурманск-БН» на Кольском полуострове, пока отсутствует. Однако другого объяснения тому, что бомбардировщики вместе с истребителями уже через час после взлета ушли на свой аэродром, просто нет. Вероятнее всего, они почувствовали опасность и решили прекратить полет досрочно.

Авторы статьи также упоминают, что комплексы РЭБ на постоянной основе расположены на полуострове, откуда могут обеспечивать защиту северных границ России. В их задачи как раз и входит подавление сигналов навигационных спутников и средств связи вероятного противника.