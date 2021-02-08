В издании «ПолитРоссия», сославшись на экспертов Military Watch, сообщили, что истребитель Су-57, разработанный в РФ, станет «воздушным снайпером», предназначенным для ослепления обороны НАТО.

Отмечается, что этот боевой самолет имеет множество различных датчиков и электронных систем, которые позволяют ему обнаруживать стратегически важные объекты и наносить по ним удар с большого расстояния, используя современные крылатые ракеты. Благодаря радарам, оснащенным активной фазированной решеткой-антенной, пилот Су-57 может видеть огромный сектор поля боя, что позволяет ему совершать множество разных тактических маневров.

Специалисты добавляют, что речь идет о самолете-невидимке, так как показатель его инфракрасной, радиолокационной и оптической заметности находится на очень низком уровне. В результате Су-57 способен пролететь через вражескую оборону и атаковать важные цели в тылу противника, расчищая тем самым путь для бомбардировщиков и других истребителей.