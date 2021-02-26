Для обнаружения и уничтожения беспилотных аппаратов потенциального противника российская армия получит комплексы «Валдай», которые предназначены именно для борьбы с дронами. Подробности об этом виде вооружения сообщил представитель военного ведомства РФ Андрей Гончаров.

Он отметил, что комплексы «Валдай» в ходе испытаний продемонстрировали высокую эффективность борьбы с беспилотниками. Причем проверялись они даже с малоразмерными аппаратами, которые летели в режиме полного радиомолчания, не передавая каких-либо сигналов.

По словам Гончарова, комплексы успешно прошли госиспытания, поэтому на ближайшее время запланирована их передача в войска.

Также чиновник рассказал о новом изобретении российских конструкторов. Оно представляет собой компактную антенную решетку, которая защищает электронное оборудование беспилотных аппаратов от воздействия чужих комплексов радиоэлектронной борьбы.