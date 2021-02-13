В сирийский порт Тартус прибыло российское грузовое судно, доставившее 84 электрогенератора для гуманитарных миссий. Предполагается, что большая часть из них пойдет в небольшие медицинские учреждения и школы в населенных пунктах Сирии.

Россия взяла на себя все финансовые затраты, связанные с приобретением и транспортировкой генераторов. Для Сирии были выбраны практичные и неприхотливые источники питания, способные работать на топливе любого качества в течение длительного времени. Связан такой выбор с отсутствием на территории арабского государства топлива с высоким октановым числом.

Мощность каждого генератора составляет 1 киловатт. Вместе с ними судно доставил также комплектующие, необходимые для технического обслуживания или ремонта источников питания.

Сейчас груз находится на российской авиабазе Хмеймим. Здесь инженеры проведут тщательную проверку работоспособности генераторов, после чего распределят их по заранее определенным объектам.