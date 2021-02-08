читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На канале Halab Today, транслируемом в Сирии, сообщили, что военнослужащие РФ снова принялись за поиски останков двух бойцов вооруженных сил Израиля, пропавших без вести.

Поисковые работы осуществляются на кладбище лагеря беженцев, находящемся рядом с центральным районом Дамаска. Данная область была оцеплена, чтобы не пускать в него посторонних. Неподалеку была замечена машина скорой помощи, на которой установлено оборудование, позволяющее провести быстрый анализ ДНК.

Журналисты считают, что военные России пытаются найти останки Цви Фельдмена и Йегулы Каца, которые, вероятнее всего, погибли в ходе сражения, произошедшего рядом с поселением Султан Янкуб около 39 лет назад. Отмечается, что в Израиле серьезно относятся к нахождению пропавших военных, делая все возможное для возвращения их останков на родину.

Вам может понравиться

Медик назвал признаки коронавируса, при которых нужно срочно обратиться к врачу

Специалист британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех сообщил о четырёх симптомах коронавируса,…
  • Анна
  • 06.02.2021
  • читать 1 минуту

Коротченко назвал готовность ВС России главной страховкой от неожиданной агрессии НАТО

Игорь Коротченко, военный эксперт, считает, что нахождение российских вооруженных сил в состоянии…

Дмитрий Шепелев подтвердил беременность своей новой возлюбленной

Дмитрий Шепелев заявил о том, что в скором времени станет отцом во…
  • Анна
  • 05.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 февраля – небольшая облачность, до -12 °C | город Мытищи: погода, 8 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Подольск: погода, 8 февраля – переменная облачность, до -14 °C | Армавир: погода, 8 февраля – пасмурно, до -0 °C |