На канале Halab Today, транслируемом в Сирии, сообщили, что военнослужащие РФ снова принялись за поиски останков двух бойцов вооруженных сил Израиля, пропавших без вести.

Поисковые работы осуществляются на кладбище лагеря беженцев, находящемся рядом с центральным районом Дамаска. Данная область была оцеплена, чтобы не пускать в него посторонних. Неподалеку была замечена машина скорой помощи, на которой установлено оборудование, позволяющее провести быстрый анализ ДНК.

Журналисты считают, что военные России пытаются найти останки Цви Фельдмена и Йегулы Каца, которые, вероятнее всего, погибли в ходе сражения, произошедшего рядом с поселением Султан Янкуб около 39 лет назад. Отмечается, что в Израиле серьезно относятся к нахождению пропавших военных, делая все возможное для возвращения их останков на родину.