Российские снайперы, которые дислоцируются на военной базе в Таджикистане тренировались сбивать беспилотные аппараты вероятного противника с первого выстрела, сообщает газета «Красная Звезда». Учения проводятся на полигонах Самбули и Ляур, на которых имеются соответствующий тренажеры.

В настоящий момент используемые российскими снайперами тактики не имеют аналогов в мире. Они позволяют эффективно отрабатывать точное попадание по воздушным объектам, перемещающимся на большой скорости. В их число входят и беспилотные аппараты, которые все чаще называются оружием для войн будущего.

Издание сообщает, что отрабатываемая тактика является весьма эффективной. Все дело в том, что обнаружить снайпера, умеющего маскироваться на местности, практически невозможно. Кроме того, противник вряд ли будет ожидать атаки не беспилотный аппарат из снайперской винтовки, что сделает его уязвимым.